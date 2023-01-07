針對稅收超徵一事，民進黨立委高嘉瑜認為這並非政績而是「行政失靈」，呼籲應檢討不合時宜的稅制，然而，許多民進黨立委皆不認同此看法。針對綠營傾全黨之力在批判高嘉瑜一事，筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航提及1事並諷刺表示，「在開除高嘉瑜之前，已先開除自己的智商」。

行政院拍板普發6000元現金，高嘉瑜認為這是行政失靈，卻引發同黨立委高度不滿。民進黨立法院黨團幹事長羅致政直言，高嘉瑜把政府的美意弄成政府做錯事，非常不恰當。立委趙天麟則認為，高嘉瑜為了刷聲量扭曲、破壞執政團隊的形象，這跟為反對而反對的在野黨有什麼兩樣。此外，民進黨立委蔡易餘、北市議員洪健益等人也不認同高嘉瑜的言論。

對此，周偉航今(7)日在臉書粉專「特急件小周的人渣文本」發文表示，全台都在關注新竹市立棒球場的土，反觀綠營傾全黨之力在批判高嘉瑜的行政失靈。他認為，稅收超徵並不是行政失靈，總體經濟這種事，算得準的太少。他諷刺表示，顯然不少民進黨人有逃避現實的問題，分不出現在該提哪壺，「在開除高嘉瑜之前，已先開除自己的智商」。