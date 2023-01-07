主計總處近日公布2022年全年消費者物價指數年增率達2.95％，其中食物類漲幅更達5.66％，其中又以蛋類漲26.39％、水果類10.4％較高，對此，農委會主委陳吉仲受訪時表示，近日蔬菜數量供應充足、水果也供應無虞，只有雞蛋價格較同期偏高，主要是飼料上漲，導致價格波動所致，會在下周進行盤點。

據主計總處資料指出，食物類中以蛋類漲26.39％最高、水果類以10.4％次之、加工蔬菜以7.92％再次之，其他如食用油也漲了6.62％、水產品也年增6.31％、肉類也增加5.7％。

針對蔬果供應部分，陳吉仲說，農委會掌控的蔬菜數量供應非常充足，而且寒流已經結束，溫度回升，供應數量絕對無虞，以北農批發價來看，拍賣價格也已有一定水準，水果也絕對供應無虞，價格跟去年同期相比沒有上漲，至於畜產品及水產品部分，絕對供應無虞，只有雞蛋價格較同期偏高，主要為飼料成本上漲帶來價格波動，行政院也祭出營業稅減免，降低生產成本等措施。

「年前所有農漁畜產品都供應無虞」，陳吉仲強調，過完年後，也會完善地提供全國國人，有信心供應全國消費者所需的農漁畜產品。

至於日前農委會副主委黃金城提及日缺20萬至30萬顆雞蛋，陳吉仲說，主要為禽流感撲殺20萬頭雞所致，預計1至2天內就會恢復，雞蛋總生產量一定足夠，加上年節前加工用蛋需求減少，會有更多雞蛋可以調度。

近期我國屢屢爆出禽流感疫情，甚至燒進蛋雞場內，陳吉仲說，目前我國因禽流感撲殺20多萬頭家禽，但與此同時，日本撲殺700多萬頭、韓國撲殺300萬頭，美國更嚴重，全世界都正在面對此波禽流感，我國會全力在冬天防治，避免禽流感影響供應。