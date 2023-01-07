去年德國向烏克蘭轉讓了許多武器和物資，德國軍隊的可用裝備和備戰水平在最近幾個月有所下降。特別是德國移交了14輛PzH 2000自走砲給烏克蘭，可能大大削弱了聯邦國防軍的炮兵能力，目前德國準備重新購買新的自走砲系統，可能會是PzH 2000、也有可能是RCH 155輪式自走砲。

目前德國準備重新購買新的自走砲系統，可能會是PzH 2000、也有可能是RCH 155輪型自走砲。(KMW）

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）6日報導，為了填補去年移交給烏克蘭的榴彈炮，德國國防部現在希望採購多達14門PzH 2000自行榴彈炮來回填戰力缺口，並希望在2023年向議會各委員會提交這件議案，以供批准。這是德國國防部對來自萊比錫的基民黨國會議員、德國聯邦議院國防委員會成員萊曼（Jens Lehmann, CDU）問題的回答。

萊曼議員對國防部的回答發表了評論。「我非常高興德國聯邦國防軍（Bundeswehr）可以回填它所放棄掉的的自走砲。這些計劃對軍隊來說暫時是好事。不幸的是，到目前為止，它們只是國防部的計劃，但到目前為止還沒有採取具體措施。」他認為，採購工作應該更早啓動。

「考慮到烏克蘭的戰爭和有限的工業資源，每一天都很重要。這就是為什麼我要求盡快向德國聯邦議院的相關委員會提交必要的文件，而不是在2023年以後的某個時候，」

2023年預算中共有22億歐元（近新台幣717億元）被指定用於「在安全、防禦和穩定領域支持夥伴國」，這筆援助的很有可能是給烏克蘭。

另外上一次14輛聯邦國防軍轉讓PzH 2000的是與荷蘭合作進行的，荷蘭也向烏克蘭轉讓了同類型的武器系統，2國還在共同培訓烏克蘭士兵方面進行合作。