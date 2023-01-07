以往發送物資，都是定點通知對象領取。花蓮縣政府今年改變作法，全年發送一次生活物資券。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣府春節、端午節及中秋節三節發送生活物資給弱勢民眾，已實施長達13年，以往都由縣長到定點通知民眾到場領取發送，花蓮縣府社會處今天說，今年起將改為一次性發放「生活物資券」，讓民眾不需舟車勞頓領取，可自行選購物資，預計3月或4月發放，提醒民眾注意。

花蓮縣政府針對春節、端午和中秋節等重要節日，發放「幸福花蓮三節生活物資」，對象為身障、中低收入、低收入戶，照顧縣內弱勢族群，減緩生活壓力，13年來，發送物資與品項持續滾動調整，從一瓶油、一包米，到兩包米，去年每戶每次發放2包3公斤裝白米，年發3次共6包，1包米約100多元。

不過，因三節物資發放方式，往年多以指定時間、地點，受助家戶需自行前往排隊領取，過去曾因米袋印有縣長夫妻肖像引起討論，在議會也有議員提出質詢，請縣府檢討方送的過程與方式，可以更便民，幫助真正需要被幫助的人。

社會處長陳加富說，考量民眾舟車勞頓，又因米比較重領取不易，米的配送、回收車輛、搬米人力等，都需要大量人力和物力，縣長徐榛蔚希望在幫助弱勢之餘，同時朝「花蓮縣2050淨零碳排」的政策目標邁進，因此今年首度改成發送生活物資券。

社會處表示，往年發送物資約2萬份，改發「生活物資券」後，為了把福利送到最需要的鄉親手中，發放對象會再重新規畫盤點，且改成1年發放一次，初步估算每人生活券總面額600元，民眾可憑券到指定商店選購所需物資，選購項目僅限生活物資品，但不得購買菸酒、檳榔。

社會處指出，這項經費初估約需1200餘萬元，目前規畫於3月或4月發放，會提前公告通知領取方式及發放對象，社會處也提醒民眾，今年過年前領不到三節物資米，不要慌張。因第一次發券，縣府會針對各鄉鎮市發放後的情形與問題滾動式修正。