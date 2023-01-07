每年年底或農曆春節前，員工們最期待的就是尾牙及年終獎金了，不過總有令人失落的時候。一名網友透露，他以為做越久年終領越多，沒想到事與願違，甚至當他得知所謂的「年終內幕」時，當場崩潰。

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，已在目前任職的公司待了8年，做到主管職，但每一年的年終獎金都不多，算一算不到半個月；第4年、第5年只拿約1萬2，他深信做越久、領越多，不料再過兩年徹底失望。

原PO表示，當他發現第6、第7年的年終獎金竟和第4年差不多，便跑去問較資深的老鳥，才知道公司所謂的「年終獎金」，其實是拿員工的特休換來的，當場傻眼。

不少網友力勸他換工作，「你這樣還能幹8年，活佛轉世嗎」、「人也太好，這樣還做得下去」、「8年又是主管，年終不到2萬元，你不覺得奇怪嗎」、「年終不到一個月，一律是紅包啦」、「我剛入行3個月，都領得比你多」。