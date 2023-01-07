新的一年到來，許多人都在乎自己的財運如何呢？小孟老師在臉書粉專上點名4星座，牡羊座、天蠍座、摩羯座、射手座偏財運超級旺，並可依照各自加強開運的方法，就有機會能把獎金抱回家，可好好把握。

小孟也在臉書分享開運最好的時辰為早上11點至下午3點鐘，也說明到開財運的方位為正西方，並建議可前往住家或辦公室西方的彩券行進行下注，就能夠得到財神爺的眷顧。

▍第四名：牡羊座

牡羊座的偏財運超旺，若想要抱得頭獎建議在下午3：00到5：00喝陰陽水，也就是用半冷半熱的水，因為陰陽水裡面「陰」代表是冷水也象徵偏財運，「陽」則代表正財運勢，所以陰陽配合在一起的話，財富能量就會提升，且正財、偏財都可以一手掌握。

▍第三名：天蠍座

天蠍座的財運超旺，若想更加強偏財運勢，建議可以準備一個碗，這個碗裡面加粗鹽、綠豆、紅豆，然後再加水，再用一小片樹葉沾碗裡的水，就可以幫助淨化、且可提升你下注的靈動力。

▍第二名：摩羯座

摩羯座的財氣有望一飛沖天，下注前可用一個紅包袋，用剪刀在紅包袋上方剪一個小圓圈，再帶著去下注，很快就會招來正能量，可讓偏財運亨通。

▍第一名：射手座

射手座將受到財神爺的眷顧，可在下注前準備紅包袋，且在紅包袋上方用簽字筆畫上五個三角型，象徵五路財神，再放入3顆小石頭，放進去後把紅包袋摺起來，帶到彩券行下注，就容易贏得大獎。