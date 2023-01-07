台南市長黃偉哲（中）到台南空軍聯隊參加勞軍活動。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（左二）在空軍聯隊長江義誠陪同下到停機棚內慰勞國軍。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（前排右九）春節前夕慰勞空軍弟兄。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲7日到台南空軍基地慰勞台南空軍聯隊，感謝空軍弟兄在春節前夕持續捍衛國家領空，提及台南市議長賄選案風波擴大，盼檢調單位盡速釐清真相，對全民有交代。

台南市每逢3節舉辦勞軍活動，台灣空域去年有賴空軍弟兄捍衛領空，黃偉哲今年春節選擇在空軍聯隊慰勞國軍，7日到營區內致贈蜜棗農特產伴手禮，台南空軍聯隊長江義誠回贈感謝狀。

黃偉哲在模擬機操作室體驗操作飛行訓練，再到空軍停機棚內慰勞國軍兄弟，現場停有2架IDF（經國號）戰機展現空軍氣勢，約有150位空軍官兵出席。另有陸軍砲兵學校、陸軍五四工兵群、台南市後備指揮部、陸軍航空特戰指揮部、陸軍飛行訓練指揮部與陸軍航空機地勤務場等多支部隊代表到場。

空軍少將江義誠表示，透過模擬機訓練體驗，讓貴賓們了解國軍平時精實訓練，不分平日假日始終捍衛國土，保護人民財產安全。空軍面對嚴峻的敵情威脅與空防壓力絕不懈怠。

黃偉哲表示，現在戰爭沒有前方、後方差別，台海浩瀚領空安全都在空軍手上，感謝國軍除了平時扎實訓練，也參與各式救災任務，協助復原工作。

他簡短回應風波延燒的台南市議長賄選案，尊重檢調機關調查，盼盡速釐清真相，對選民有交代。

台南市民政局表示，去年台海局勢緊張，空軍是主要捍衛國土的國軍單位，台南空軍聯隊也是大部隊，因此選定為農曆春節前的勞軍對象，對空軍弟兄致上最高敬意。