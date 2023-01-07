中國明天將開放邊境，經過數天討論，印尼決定不對中國旅客實施入境採檢管制，原因是印尼社會對COVID-19的免疫力優於中國，更表示今年要吸引25萬人次的中國旅客。

面對中國開放邊境，包括台、日、韓及歐美多國修改來自中國旅客的入境規定。印尼政府經過多天討論，決定不調整中國旅客入境印尼的措施。印尼衛生部長沙迪金（Budi Gunadi Sadikin）表示，相信印尼的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例不會再上升，因為印尼已經有在中國流傳的變異株Omicron BF.7的病例。

沙迪金說：「印尼已經有15起因變異株Omicron BF.7引發的確診病例，且沒有上升趨勢，因此我們決定沒有必要升級防疫措施，或限制活動，因為免疫力已經很高了。」

印尼大學（University of Indonesia）流行病學家潘度（Pandu Rion）向中央社表示，有施打疫苗證明比實施入境管制更為重要。他說：「因為印尼人的免疫已經很高，所以無論變異株是什麼，都不會產生嚴重影響，也不會增加死亡率產生。」

潘度認為，若要針對國際旅客實施入境檢測，不應該只針對中國旅客，因為各國都有疫情，不僅僅中國而已，「因此沒必要單單針對中國遊客進行入境篩檢，防疫上意義不大」。

目前印尼規定，國際旅客至印尼必須施打兩劑COVID-19疫苗，入境必須下載防疫追蹤的手機應用程式PeduliLindungi。

不過，潘度坦言，政府決定不改變入境措施也是為了經濟利益，印尼期盼透過開放邊境吸引國際旅客以促進經濟復甦。

自2022年2月印尼開放邊境後，國際遊客人數持續上升。據統計，2022年一整年有超過170萬名國際遊客到峇里島旅遊。

印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）日前表示，「我們歡迎中國遊客，但同時保持謹慎態度」。他更喊出，今年要吸引25.3萬中國旅客人次。

桑迪阿加指出，多個服務國際航班的中國航空公司已經向印尼要求營運中國至雅加達和峇里島的直飛航班。目前中國與峇里島尚未有直飛航班，中國旅客大多透過新加坡樟宜國際機場轉機至峇里島。

不過對於印尼政府吸引中國旅客的目標，印尼國會議長班邦（Bambang Soesatyo）感到相當擔憂。他表示，中國疫情正處於嚴峻階段，很驚訝當局訂定吸引25萬中國遊客人次的目標。

班邦呼籲政府應該謹慎考慮這一目標，要求政府和專家好好討論，不要做出可能導致印尼疫情惡化的決定。

根據印尼政府統計，2022年1月至10月，有9萬4000多名來自中國及香港的遊客赴印尼旅遊，與2019年207萬人次相比大幅下降。（編輯：馮昭）1120107