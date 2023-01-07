新竹市長高虹安上任後大查新竹棒球場，挖出磚石電線等建築廢棄物，並送交檢方調查。林智堅則辯解，應向施工廠商要求盡速改善，也呼籲高虹安誠實面對司法案件，勿轉移焦點。對此，「館長」陳之漢砲轟，民進黨已經無法無天、睜眼說瞎話，什麼時候變得這麼死不要臉？還敢說你們是台灣人？還敢說台灣價值？

對於高虹安在新竹棒球場挖出磚石電線等建築廢棄物一事，林智堅在臉書發四點聲明辯解，高虹安在未驗收前發現有工程瑕疵，應回到契約精神、內容，向施工廠商要求並盡速改善，才是負責任的表現；他也呼籲高市長誠實面對個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。

新竹市長高虹安指出，新竹棒球場隨機挖取淺層土壤，竟驚見廢棄磚頭、石頭和電線。（王惠慧攝）

對此，「館長」陳之漢6日在直播時砲轟，民進黨已經無法無天、睜眼說瞎話，因為《民視》2022年7月25日曾經報導，林智堅稱「過去8年親自巡察監工」。結果高虹安一挖，一百多項缺失！

館長認為，新竹棒球場擺在國人眼前，就是超級大弊案，磚石電線都是垃圾。林智堅不是做8天，是做8年，還親自巡察監工，出問題就說要高虹安不要轉移焦點，到底在講什麼？一點政治責任都沒有嗎？側翼還挺得下去？

「館長」陳之漢。（本報資料照片）

館長更質疑，台南就是標準的黑金勾結，選議長照樣恐嚇買票，然後跟人民說沒有黑金政治？民進黨真的沒救了！什麼時候變得這麼死不要臉？還敢說你們是台灣人？還敢說台灣價值？

館長強調，「你們越這樣，我今年的遊行越多人」，只要打出「黑金政治滾出台灣」，一大堆人就來了，在台上罵民進黨就有人來了。「民進黨越來越誇張，當台灣人都死了？」