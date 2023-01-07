新北市長侯友宜被認為是國民黨2024最強人選，侯友宜今（7）日出席消防局活動時表示，他現在是新北市的市長，新北市市長有新北市市長的角色，就像在119的前夕，我們看到消防義消弟兄們的裝備，以及在整個防救災的能量都非常的感動，我們用這種態度守護新北市安居樂業。

另對國民黨主席朱立倫輔選後可能訪美，媒體追問侯友宜是否有相關計畫？侯友宜說，主席有主席的角色，主席必須要面對不一樣的角色，做該做的事，而他是新北市的市長，新北市的市長最重要的是把新北市的工作做好。

此外，侯友宜在元旦致詞時提出「我們絕對不是強國的棋子」，被新北市議員卓冠廷批評是包裝假中立，實是「疑美論」。侯友宜今再被問到此議題，他說，台灣最重要的就是內部一定要團結，不分你我、不分族群，國內凝聚所有的向心力，讓我們國家能夠自立自強，面對外面的任何狀況，唯有國內團結才是最重要的一件事。