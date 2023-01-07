BRON DOWN THE LANE.



Bogdanović was about to take a charge, then made a business decision 😅 pic.twitter.com/HrviKlLStw — Bleacher Report (@BleacherReport) January 7, 2023

38歲「小皇帝」詹姆斯繼續帶領湖人向前衝！前兩戰合計攻下90分的詹皇，7日再次貢獻25分、10助攻與7籃板，帶領湖人130比114力退來犯的老鷹，勇奪4連勝，目前戰績18勝21敗，雖然仍排西區第12，距離可打附加賽的西區第10爵士僅剩1場勝差。

挾著最近連勝氣勢，湖人次節開始就打出14比2猛攻，轉眼擴大領先到20分以上，甚至領先到26分，老鷹幾乎沒有還手餘地，上半場打完，湖人70比49領先，光在上半場，湖人就有5人得分達兩位數，詹姆斯更在半場就拿10分、9助攻與5籃板。

原本下半場老鷹一度靠著崔楊火力，縮小雙方差距到10分，可是湖人不僅三分火力開始發威，詹姆斯末節更是接管比賽，接連表演切入單手爆扣，以及更誇張的大鵬展翅扣籃，雙方差距再次擴大，打到最後3分鐘，湖人就把詹皇換下休息了。

湖人除了詹姆斯，納恩也替補攻下23分，薛洛德21分，湯瑪斯布萊恩19分、13籃板，韋斯布魯克貢獻18分、11籃板及9助攻的準大三元數據；崔楊攻下全場最高32分，外加9助攻、5籃板、3抄截，卻沒辦法領軍扭轉局勢，老鷹目前18勝21敗，仍排東區第9。