黨產會認定救國團名下61筆土地建物及新台幣13.9億餘元為不當財產，應轉國有，救國團不服而聲請停止執行，最高行政法院昨日駁回救國團聲請。「這不是轉型正義，而是轉型不正義！」救國團今(7)日不僅抨擊黨產會與最高行政法院是在製造對抗，更強調此舉顯示民主已死、司法已死，全國所有活動中心均降半旗1日，表達沈痛的抗議。

救國團表示，最高行政法院卻附和黨產會之惡意，造成救國團面臨業務急速萎縮、人員遣散等風險，是蔑視及踐踏人民受《憲法》所保障的財產權、生存權與結社權，更嚴重違反《憲法》禁止侵害過當原則，似有政治斧鑿痕跡。

救國團提到，如果團內土地財產遭政府沒收，員工將何去何從，近7000個家庭生計將出現問題。而在造成嚴重侵害人權程度外，每年救國團服務民眾人數約1500萬人次、弱勢族群約300萬人次，均將終止服務，傷害社會大眾莫此為甚，必影響社會安定。

救國團指出，在民主國家，行政機關要沒收人民財產，必須要握有嚴格證據且需經法院判決確定。在附隨組織訴訟及不當取得財產訴訟都尚未司法定讞前，政府迫不及待將財產處分移送行政執行，甚至不容停止執行，任由行政高權隨時強勢沒收救國團經政府證實為合法的財產（按行政院、內政部、教育部均以公函證明救國團財產是正當取得），根本是消滅救國團，「這不是轉型正義，而是轉型不正義！」

救國團強調，蔡總統於九合一大選後檢討重點之一是，執政團隊必須謙虛以對，以協商來降低對抗，縮小差異，但黨產會與最高行政法院的作為徒然製造對抗和擴大差異，完全反其道而行。

救國團說，此事顯示台灣民主已死、司法已死，為表示哀悼，今日各活動中心降半旗1日，以表達沉痛的抗議。