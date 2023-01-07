針對國寶集團創辦人朱國榮及龍邦集團董事長劉偉龍二人利用龍邦及其子公司向泰山前董事長詹岳霖購買泰山公司股票，泰山董事詹皓鈞今日到台北地檢署遞狀告發，可能涉嫌犯《證交法》特別背信與內線交易等罪嫌。

詹皓鈞表示，朱國榮為龍邦所屬國寶集團，龍邦董事長劉偉龍明顯受其指揮。龍邦在去年12月5日動用逾10億元，以近泰山歷史最高價，買進詹岳霖所持有的泰山股票，龍邦的兩則重訊公告，卻載明「董事會通過日期：不適用」，顯然事前未經董事會授權，已涉背信違法。

再者泰山去年12月5日的收盤價是41.55元，龍邦卻在當日下午經由「配對交易」，以45元向詹岳霖買股，劉偉龍顯然在朱國榮的授意下，事先與詹岳霖議價，才會出現買入價格，遠比收盤價高出8.3％的離奇現象。

朱國榮與劉偉龍「溢價」向詹岳霖家族買股的離譜行徑，讓詹岳霖大賺幾近1億元，甚至更多，又讓龍邦大賠將近3億元，其中涉及圖利詹岳霖，並損及龍邦股東權益，主管機關豈能漠視。

此外，泰山董事會的資料，七天前已寄出，3人在去年11月25日，就已知道泰山董事會即將討論出售全家股票，但11月28日、29日30日三天，在某些券商都有大筆泰山股份賣出。

詹皓鈞表示，檢察官應嚴查，這是否詹岳霖賣出？由龍邦買進？如果是，知道重要訊息還買賣，這難道不是內線交易？司法機關一定要查明清楚，才能杜絕「龍邦3鱷」的違法行徑，以彰公信。