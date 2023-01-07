曜越(3540)宣布推出打快接磁吸式設計、可替換式扇葉、先進散熱效能與客製化RGB燈效新產品—「耀影SWAFAN EX12/EX14 RGB系統散熱風扇」，為營運添動能。

曜越主攻高階電腦DIY市場，產品涵蓋機殼、電源、散熱器、電競周邊和記憶體，公司於CES 2023美國消費性電子展推出耀影SWAFAN EX12/EX14 RGB系統散熱風扇，曜越表示，耀影SWAFAN EX12/EX14 RGB系統散熱風扇(三顆包)共有兩種尺寸：120mm與140mm，兩種尺寸包裝內都各有六片扇葉，三片正轉扇葉，三片反轉扇葉。玩家可自由更換扇葉改變風流方向，而不用犧牲絢麗的RGB光彩。可替換式的扇葉也讓清潔保養毫不費力，輕鬆推出扇葉即可用水快速清洗，確保擦乾後再依當下需求，塗上附在包裝內的軸承潤滑劑，最後再將選定的扇葉壓回即可。

在風扇性能上，SWAFAN EX12 RGB正轉風扇的最大靜壓為2.39 mmH2O，最大風量為57.11 CFM，反轉風扇的最大靜壓為2.02 mmH2O，最大風量則為56.26 CFM。SWAFAN EX14 RGB正轉風扇的最大靜壓為3.17 mmH2O，最大風量為81.6 CFM，反轉風扇的最大靜壓為2.73 mmH2O，最大風量則為79.3 CFM。

曜越表示，這不僅是SWAFAN RGB系列的頂階風扇，還引進創新的磁吸設計，僅透過一條12V電線與扇框上的磁片，就可一次串接三顆風扇，透過強力的磁鐵就可迅速將扇框連接起來，磁吸快速連接，搭配經典可替換式扇葉設計，加上強化的散熱效能，提供絕佳的理線空間，使玩家不再苦惱於複雜的裝機擺設或零亂的線材收納。