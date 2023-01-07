光鼎生技(6850)2022年12月合併營收為2,949萬元，月增1.7%、年增9.6%，連續第三個月寫下新高記錄；去年全年合併營收達2.31億元，也同步締造新猷，年增29.1%。

光鼎生技表示，自去年10月起連續三個單月營收皆站上2,600萬元的高檔，12月營收再創新高、達2,949萬元，主要成長動能來自核心產品Qsep系列生物片段分析儀，佔總營收比重約八成，目前Qsep系列產品已銷售至全球50餘國，因此營收的亮眼表現，不單是反應傳統旺季需求，還有打響自有品牌所產生的疊加效應。

Qsep系列生物片段分析儀(Qsep Series Bio-Fragment Analyzer)昨(6)日正式取得美FDA上市許可，代表光鼎生技自創立Qsep品牌以來推出的各式機種，包括實驗室標準款Qsep100生物片段分析儀、核心實驗室高通量分析最佳選擇的Qsep400，以及現地檢測與定點照護最佳利器的Qsep1系列等，都有機會打進美國市場，搶攻全球最大體外檢測商機，為業績增添成長新引擎。

光鼎生技指出，Qsep系列生物片段分析儀為一開放式架構，可供第三方試劑開發商、企業客戶以及學研機構在此平台上開發各種不同的臨床應用產品，加速核酸檢測的應用落地，實現即時現地檢測與定點照護的普及。

展望未來，公司將持續透過機台與試劑雙研發團隊，創造Qsep系列生物片段分析儀更多應用的可能性，並同步開發符合需求的專利儀器耗材(卡匣)，藉由客戶端對Qsep需求量的增加帶動耗材的銷售，如同印表機與墨水匣的銷售模式，進一步擴大整體營收規模。看好市場需求持續暢旺，今年營運有機會再攀新高。