大陸螞蟻集團網站7日發布《螞蟻集團關於持續完善公司治理的公告》指出，為持續完善公司治理，實現長期可持續發展，螞蟻集團相關管理層成員不再擔任阿里巴巴合夥人，進一步提升公司治理的透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。本次調整後，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。意指持有阿里巴巴集團旗下螞蟻集團10％股權的馬雲，放棄藉由相關實體控制阿里巴巴大多數的表決權。

螞蟻集團稱，自2021年以來，螞蟻科技集團股份有限公司持續提升公司治理水準，目前董事會8名董事中包含4名獨立董事（達到半數），下設包括風險管理與消費者權益保障委員會、ESG可持續發展委員會在內的6個專門委員會。在此基礎上，計畫繼續引入第5名獨立董事，實現董事會中獨立董事過半數。

2023年1月7日，螞蟻集團收到杭州君瀚股權投資合夥企業（杭州君瀚）及杭州君澳股權投資合夥企業（杭州君澳）出具的《關於股東上層結構調整的告知函》，為了進一步適應現代公司治理體系要求，推動股東投票權與其經濟利益相匹配，螞蟻集團主要股東及相關受益人擬對螞蟻集團股東上層結構進行調整（本次調整）。

本次調整的核心是螞蟻集團主要股東投票權的變化，從馬雲及其一致行動人共同行使股份表決權，到包括螞蟻集團管理層、員工代表和創始人馬雲在內的10名自然人分別獨立行使股份表決權，治理結構更加穩健，利於公司長期可持續發展；本次調整不會導致螞蟻集團股東及相關受益人的經濟利益發生變化。

螞蟻集團說明：杭州君瀚及杭州君澳合計持有螞蟻集團53.46％股份。杭州雲鉑投資諮詢有限公司（雲鉑投資）為杭州君瀚及杭州君澳的普通合夥人，不享有任何來源於螞蟻集團的經濟利益。馬雲、井賢棟、胡曉明及蔣芳分別持有雲鉑投資34％、22％、22％及22％股權，根據雲鉑投資現行章程及《一致行動協定》，馬雲能夠實際支配雲鉑投資股東會與行使螞蟻集團股東權利相關事項的表決結果，進而通過雲鉑投資控制的杭州君瀚及杭州君澳間接控制螞蟻集團53.46％股份表決權。因此，本次調整前，馬雲為螞蟻集團實際控制人。

2023年1月7日，各方分別相應簽署《一致行動協定終止協定》《關於杭州雲鉑投資諮詢有限公司之股權轉讓協定》《杭州君瀚股權投資合夥企業入夥及退夥協定》《承諾函》等文件。本次調整的主要安排包括：

1、馬雲、井賢棟、胡曉明及蔣芳終止在雲鉑投資層面的一致行動關係；

2、井賢棟、邵曉鋒、倪行軍、趙穎、吳敏芝將通過股權轉讓分別持有雲鉑投資20％的股權；

3、雲鉑投資從杭州君瀚退夥，杭州星滔企業管理諮詢有限公司（杭州星滔）入夥杭州君瀚，並擔任杭州君瀚的普通合夥人暨執行事務合夥人；杭州星滔由馬雲、韓歆毅、張彧、黃辰立、周芸分別持有20％的股權；

4、本次調整完成後的雲鉑投資及杭州星滔的全體股東承諾獨立行使其在雲鉑投資或杭州星滔中包括表決權在內的各項股東權利，不與任何其他方達成任何形式的一致行動安排；不單獨或與任何其他方共同謀求對於螞蟻集團的控制權。

螞蟻集團說明：杭州星滔及雲鉑投資作為杭州君瀚及杭州君澳的普通合夥人，不享有任何來源於螞蟻集團的經濟利益。

本次調整完成後，螞蟻集團包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東彼此獨立行使所持有的螞蟻集團股份表決權且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會層面形成控制，也不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數的情形。因此，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。

螞蟻集團稱，本次調整後，螞蟻集團股份表決權更加透明且分散，這是對公司治理結構的進一步優化，將對螞蟻集團的持續穩健發展起到促進作用。本次調整不會對螞蟻集團及下屬公司的日常經營造成影響，螞蟻集團將繼續堅守「以數助實」定位，堅定落實可持續發展戰略，不斷提升公司治理水準，加大前沿科技投入，增強服務實體經濟的能力，努力為社會創造更大價值。