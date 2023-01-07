立法院院會即將於下星期就平均地權條例修法草案進行二、三讀，但不動產業者相當反對，平均地權條例修法草案是否能在下星期二、三讀通過，充滿變數，消基會呼籲立法院應儘速三讀通過平均地權條例修法案。

消基會表示，此次草案規範預售屋5年內不得換約轉售第三人；建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違規者均可按戶棟處罰新台幣50至300萬元；若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，或是以其他影響不動產交易價格或秩序的操縱行為進行炒作，都可按交易戶數處罰新台幣100萬至5000萬元；也建立檢舉獎金制度。

草案也增訂私法人購買住宅用房屋許可制規定，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記；預售屋買賣契約若有解約情形，建商應於30日內申報登錄；違規者將按戶棟處罰新台幣3萬至15萬元。

消基會認為，本次修法限制換約轉售或私法人購買住宅許可制等規定，都是基於防杜炒作、維護市場秩序等公共利益而進行適度管制，具有相當的正當性及必要性，消基會甚表贊同與支持。

消基會強調，國內房地產交易價格炒作的惡質化，不但讓一般消費者憤忿不平，更讓我們的多數年輕人因為「房」事，而對未來充滿悲觀消極，呼籲立法諸公們，千萬不要再受雜音影響，讓此「平均地權條例」修正案能夠順利通過三讀。