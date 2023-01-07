內政部推動國土計畫新制，要求各地方政府召開公聽會蒐集民意，許多民眾對「土地使用管制規則容許使用情形表」草案表達不信任，農民不滿區內大部分私人土地將被畫入「國土保育地區」抗議不斷。新北市地政局認為，中央強調不影響既有權益，但難保立法過程將有更多限縮，新北市府無法為其片面說法背書，在內政部未能明確訂定管制規則前，將暫緩後續提送的審議程序。

新北市地政局長汪禮國表示，國土保育地區多依中央的環境敏感圖資劃設，非各地方政府可隨意調整，地政局自去年底辦理各區公聽會彙集地方民意，迄今已辦理23場次，雖已依法盡力說明，但發現民眾仍強力表達反對私有土地被劃設為國保一，憂心辛苦一輩子才得以擁有的土地，劃為國保一後各種限制、罰責加身，生存權、財產權毫無保障。

汪禮國指出，目前「國土計畫土地使用管制規則」僅在草案階段，民眾憂心管制條件最為嚴格的國保一地區，立法完成後限制項目必定更加緊縮，讓各區青農團體更是強烈反彈，質疑政府疾呼青年返鄉，實際上卻趁轉軌新制時增加限制條件，例如茶農、筍農欲進行初級加工、集貨、包裝等，皆無法申請設置相關設施，認為此舉將徹底阻滅農民生路。

汪禮國說，新北市國保一土地僅佔全國國保一總面積的1.7％，顯見不只新北市面臨此問題，更是全國性問題，日前內政部營建署官員於立法院接受質詢時，對於民眾反彈僅回應相關劃設由地方執行，中央僅負責審核，更加深民眾誤解，甚至激發全國各地抗議聲浪，中央不能要求各縣市政府繼續背鍋，應該主動向全國民眾說明並做全國性處理。

汪禮國強調，法規訂定應廣察民意由下往上，不應僅僅自上往下強行推動，建請營建署正視地方聲音，盡速完成立法，並主動向全國民眾說明以釋疑慮。

汪禮國表示，為維護市民權益，在未能明確了解民眾權益受影響程度前，將暫緩提送審議，以繫民眾對公部門之信任；在審議程序未進行前，仍將持續蒐集民眾意見，彙整後積極向中央反應，以傳達地方心聲。