32歲啦啦隊女神峮峮去年底和小她1歲的柯震東傳出深夜Double dating，但兩人都否認，稱只是認識多年的朋友。最近有眼尖網友在論壇提問峮峮跟柯震東是不是官宣認愛了？兩人一前一後曬出超級瑪莉遊戲中的星星燈，似乎隔空傳愛，對此，峮峮經紀人否認，峮峮更在IG限動喊冤，表示：「難道全世界有星星的都是我的寶貝」。

峮峮去年11月被週刊職及深夜和柯震東、《我愛黑澀會》出身的張甯兒及電台少東洪武深夜聚會，4個人一起進入洪武家，隔天洪武和女友張甯兒出門，留下柯震東和峮峮在家中，令人難免聯想有曖昧關係，但男方經紀人解釋就是抽空跟很久沒見的朋友聚餐，柯震東更表示：「跟峮峮認識10幾年，出道前就認識，完全沒有往那個（交往）方面想，如果真的有什麼就不會同框。」

柯震東曬出星星燈。（圖／翻攝自kaikaiko IG）

而峮峮也同步否認，澄清目前是單身，看到新聞「沒想太多」，沒想到常在IG直播自爆的柯震東12月時在直播結束前又無預警放話：「我要結婚了」，讓網友相當錯愕，經紀人隨後出來滅火，解釋：「單身中，還沒有要結婚，謝謝關心。」

峮峮發文否認緋聞。（圖／翻攝自qun_04 IG）

本月6日有網友在Dcard以「峮峮柯震東準備官宣？」為題，指出峮峮先前去大阪環球影城買了兩顆星星燈，近日柯震東曬出星星燈的照片曖昧寫下：「今晚有星星陪伴」，而峮峮IG可見她的一顆星星燈在客廳內，另一顆不知道在哪，懷疑是送給柯震東當情侶小物。對此，峮峮經紀人回應：「沒有認愛，就是巧合，很多去日本遊玩的人都買了星星，峮峮也不例外，她的兩顆星星，一個在電視邊，一個在書架上，單身中，認真工作。」峮峮也曬出圖片證明，無奈說：「那個...我的第二顆星星燈一直都在房間，難道全世界有星星燈的都是我的寶貝(?)」，否認緋聞。