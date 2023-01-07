一名女網友分享，70多歲的阿公學會用手機後，天天上網看色色的影片，而且還偷偷搜尋她身材火辣的好閨密，因為對方的臉書大頭貼是比基尼辣照，讓他看了又氣又想笑，明明阿公身體也不太好了，可能也快不行了，卻還是很愛看18禁的照片和影片，引起網友討論。

一名女網友在網路論壇《Zuvio》上分享，她的阿公已經70多歲了，身體也不是很好，去年家人買了智慧型手機給阿公，透過堅持不懈的努力，最後阿公也成功學會怎麼用手機，使用Google和YouTube查詢都難不倒他。

女網友透露，某天阿公突然傳訊息說手機有問題，請她幫忙處理，而她拿到手機以後就先把阿公開啟的大量分頁都先關掉，沒想到卻意外發現，阿公都在看一些色色的影片，難怪手機會中毒，而她也不好意思明講，只跟阿公說以後別亂點奇怪的網頁。

該網友表示，最令她驚訝的是，她替阿公關掉臉書分頁的時候，意外發現阿公竟然在搜尋她一個身材火辣的朋友，那位朋友的大頭照是比基尼的辣照，而且因她跟那位朋友感情不錯，對方也很常會來家裡玩，瞬間讓她覺得超怪的，也有些無奈地想「阿公也太好色了，感覺都快不行了，還堅持要欣賞美女」。

貼文引起網友討論，「阿公懂玩」、「只能說男人不分年紀都很色？ 」、「重點是朋友的比基尼呢？」、「說好的比基尼呢？我是不是阿公不重要，我只要我的比基尼照片」、「英雄本色的那種一代風騷 」。