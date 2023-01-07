鈺創(5351)揮軍本屆CES 2023，挾旗下各個子公司以及合作夥伴，大秀長期深耕半導體產業的堅強實力，其中人臉影像混淆去識別化AI身分驗證系統(DeCloakFace)更獲大會頒發CES創新獎，另外，也與大廠意法半導體合作機器(人)視覺，還有攜手嵌入式視覺系統Leopard Imaging合作無人車之3D立體相機等。

今年CES展上，鈺創旗下之帝闊智慧科技推出「人臉影像混淆去識別化AI身分驗證系統(DeCloakFace)」，在不洩露個人資訊且無需透過硬體金鑰或帳號密碼情況下進行安全的人臉身份驗證，完全避免隱私洩露，榮獲大會頒發CES 2023創新獎。此款新型人臉影像混淆去識別化AI身分驗證系統吸引各界矚目，其中金融、醫療保健、電子簽名等，其需要身份辨識或是多因子身份認證的平台更是趨之若鶩。

本次鈺創和與意法半導體合作，在CES上展示雙方在機器(人)視覺之合作成果，其透過3D立體相機融合，可快速移動追蹤目標物，適用於AIoT 、自主引導機器人(Autonomous Guided Robots)及工業設備等。

鈺創還攜手嵌入式視覺系統設計和製造商Leopard Imaging ，合作開發三款相機，賦予自主移動無人車具備電腦視覺優勢，能夠傳輸即時影像和3D深度圖，符合須在大面積區域，包括戶外環境和廣闊的製造空間應用之所需。為使系統廠商快速導入設計，此三款相機皆通過IP67國際防護等級認證，並提供嵌入式平台兼容之開發套件。

面對新世代伺服器、影音串流、5G、雲端伺服器及電動車需求升溫與基礎設施擴建，對一些高速傳輸流量需求提大增。USB4 Version 2.0(USB4 v2.0)標準對於傳輸線的認證要求更高，E-Marker是必要的控制晶片。鈺創旗下鈺群科技率先支援USB4 v2.0標準，推出EJ903x E-Marker支援四通道提供高達80Gbps的雙向數據傳輸，該E-Marker方案已領先全球取得USB4及Thunderbolt雙認證，客戶成功通過USB-IF之USB4或 Intel認證之Thunderbolt電纜的閃電標誌，新一代USB4 v2.0規格之E-Marker已獲多家線材客戶領先導入設計，2023年可協助客戶取得USB-IF的USB4 v2.0認證並加快上市時程。

目前鈺創旗下的專精型記憶體產品涵蓋SDR、DDR、DDR2、DDR3、DDR4、LPDDR2、LPDDR4 SDRAM與SPI NAND，DRAM部分輸出入位元數自4到64位元，容量涵蓋16Mb至8Gb。鈺創歷史最悠久的SDR產品線自1998年推出迄今即將邁入第25個年頭，目前仍為SDR市場上的領導品牌，產品之高品質、高可靠度獲得客戶認可，成為長期的供應夥伴。此外，鈺創也積極布局網通與各類新興應用，多款DDR2、DDR3、DDR4產品皆已導入WiFi-6/7、機器人等相關供應鏈並持續穩定出貨。至於近年備受矚目的車用電子，亦是鈺創看好並已深耕多年的應用領域，目前已打進日本及歐洲的汽車供應鏈，預期接下來將能為鈺創帶來更多更穩定的營收貢獻。