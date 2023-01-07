中國信託銀行成功分行朱姓女行員涉嫌與詐騙集團合作，將原本每日最高50萬的轉帳額度調整為2000萬，讓詐團得手金額後，可快速存入再洗走大筆現金，北市刑大日前先在嘉義逮捕洗錢水房林女在內的9名犯嫌，再逮捕26歲朱姓行員，依詐欺、洗錢防制法偵辦，檢方複訊後向法院聲押朱女等7人、1人交保。

北市刑大查出39歲的林女與旗下7男1女，以高薪為由誘騙求職民眾，陸續將人拘禁在嘉義市某飯店，再拿他們的帳戶做為洗錢之用，警方救出6名肉票，逮捕林在內的9人，釐清洗錢帳戶流向時，赫然發現詐團竟能大筆匯款，一次存入1、2000萬然後直接轉出，才發現有銀行行員協助犯案。

警方循線逮捕朱姓女行員，發現她遭到詐團收買，利用權限將特定帳戶的轉帳金額，由每日50萬元，一口氣調高到2000至3000萬元，以方便林女等人匯款、洗錢，將朱一併逮捕，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪偵辦，檢警也將持續釐清，銀行除朱女外，是否有其他幹部及行員涉案，全案擴大偵辦中。

中信銀以文字回應，位於大台北地區的分行人員今天配合檢、警單位主動提供所需資料協助案件調查，相關人員並應檢、警需求協助釐清案情。中信銀指出，尊重司法單位調查行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待案情釐清後，將視情況採取相應處置。