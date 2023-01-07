泰國籍移工沙姓男子跟友人小酌兩杯，酒後想買春未果，竟尾隨夜歸女子回家，不但強吻還襲胸摸下體，所幸女子父親聽到呼救、及時衝下樓阻止憾事發生。女子強調自己被指侵，但高雄地院認為女子下體新舊傷難辨，僅依侵入住宅強制性交未遂罪判沙男4年10月，服刑期滿驅逐出境，可上訴。

去年2月11日晚間，29歲沙男到小港區的外勞宿舍找同鄉喝酒聊天，酒後性慾高漲，先去超商買保險套，再打電話尋歡，但對方開價過高，沙男因身上現金不足扼腕。

沙男回到外勞宿舍外，看見鄰宅大門未鎖，竟偷偷潛入，溜進屋主女兒住處，但因誤開屋主的房門，遭屋主怒斥後逃出現場。

沒想到，沙男仍不死心，埋伏在鄰宅外，見屋主女兒返家時尾隨入內，他趁女子來不及關上門，直接出手卡住門、控制女子手腳，還直接強吻女子，甚至伸手襲胸、摸下體。女子驚慌呼救，父親衝下樓查看時撞見沙男惡行，氣得上前追打，沙男趁隙奪門而出逃離。

「那時候我已經快無法呼吸，如果爸爸沒有下來，我不知道還會發生什麼事情！」被害女子驚恐表示，沙男強行用手指伸入她的裙子內，企圖指侵她下體。事情發生後到現在都還是很害怕，晚上回家會擔心沙男是不是還是住在那裡。

沙男到案後坦承犯行，沙男辯護律師強調，沙男素行良好，在泰國無前科紀錄，為了舒緩工作壓力、休假日與朋友飲酒，一時貪杯不勝酒力導致失去自制能力，並非預謀犯罪，惡性尚低。

但法官反批，縱使為了抒發工作壓力，也應該循正當管道為之，不可侵害他人權益。沙男的行為已造成被害女子極大驚嚇及創傷，並非一朝一夕可以消除，更破壞女子對於自家住居安寧的信賴，嚴重影響我國社會治安，犯罪情節非輕。

法官考量沙男平時工作出勤表現良好，犯後坦承犯行，積極與泰國家人聯繫、要賠償女子損害，但雙方認知的金額差距太大，導致調解失敗，最後判沙男4年10月，服刑期滿驅逐出境，可上訴。