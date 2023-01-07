麥當勞（McDonald's Corp.）執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）今天告訴員工，公司正在計畫裁員和重組，將把營運重點放在加速餐廳的展店上。

美國財經媒體CNBC報導，速食業巨擘麥當勞表示，裁員不是為了降低成本，而是要助公司更快地改革與更有效率地運作。根據肯普欽斯基發給全公司的備忘錄，作為重組的一環，公司將降低和暫緩某些舉措的優先等級。他所指的項目是什麼，目前還不清楚。

肯普欽斯基寫道：「我們目前的作法已經過時，且是在自我設限，我們多次試圖解決相同的問題，但不是一直都能達成共識，且創新的速度可能很慢。」

目前，麥當勞的組織分為3塊，分別是針對美國本地市場、國際營運市場與國際發展特許市場。麥當勞目前在全球119個市場營運。

此外，麥當勞今天表示，將加快新餐廳的展店計畫。

肯普欽斯基在備忘錄中說：「我們必須加快開設新餐廳的腳步，以充分滿足我們在過去幾年推動的需求成長。」

麥當勞在此之前並未公布2023年預計開設的門市數目，但麥當勞去年11月曾表示，新的餐廳將為2022年所有餐廳的新增營業額，貢獻約1.5%的業績。

麥當勞尚未決定要新開多少餐廳，也還沒決定為了重組將裁減多少人力。肯普欽斯基表示，公司將在4月3日前針對裁員做出最終決定，並開始與員工溝通。

肯普欽斯基也宣布一項內部晉升計畫，該計畫將於2月1日生效，以幫助公司執行新的策略。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120107