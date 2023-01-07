網紅出身的女星祈錦鈅，先前因美貌神似TWICE子瑜而走紅，又因其火辣的身材，以及傲人的G級上圍備受網友關注，她近日在IG上曬出兩張美照，豈料其中一張「鬼面」照片卻嚇壞一眾粉絲，美臉一秒崩壞，讓網友驚呼：「一秒見鬼！」

祈錦鈅有著「G級子瑜」的美稱，時常在社群平台上大秀美照的她，昨(6)日也在IG上大方放上兩張照片曬福利，只見照片中，她身穿白色小背心，用手遮擋臉龐，巧妙將觀眾的目光聚焦到她手上新做的美甲，粉紅底色加上白色小花的美甲設計讓她纖細手指的吸睛程度更上一層樓。

然而，將圖片滑到第2張，卻驚見她大翻白眼、撐開鼻孔、嘴巴張大而嘴角下垂的鬼臉照，似乎和愛德華·孟克的名畫《吶喊》有異曲同工之妙。

兩張照片劇變的畫風嚇壞一眾網友，連連詢問：「你在做什麼！？」、「第二張是怎樣，幸好是白天否則晚上看會嚇尿」、「鬼月提早了嗎」。更有網友笑稱：「一秒見鬼」、「第二張是伊藤潤二Style」、「完美白眼欸 一點點黑色都沒有」、「是不是要收到恐怖片女主角的邀約了」、「鼻子倒過來看就成ET了。」