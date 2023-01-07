經過4天的黨內協商和15輪投票，共和黨眾議院議員領袖麥卡錫於今天當選為美國眾議院議長。結束此次美國164年以來最長的一次眾議院議長選舉。
第15輪投票最終統計是共和黨議員有216票投給麥卡錫，212票民主黨議員投給民主黨眾議院領袖傑佛瑞斯，反麥卡錫的共和黨極右派仍有2名議員投下棄權票。
但由於棄權票不列入計算，本需218票方能當選眾議院議長的門檻降為216票，讓麥卡錫在今天的第15輪投票成功當選議長。
經過4天的黨內協商和15輪投票，共和黨眾議院議員領袖麥卡錫於今天當選為美國眾議院議長。結束此次美國164年以來最長的一次眾議院議長選舉。
第15輪投票最終統計是共和黨議員有216票投給麥卡錫，212票民主黨議員投給民主黨眾議院領袖傑佛瑞斯，反麥卡錫的共和黨極右派仍有2名議員投下棄權票。
但由於棄權票不列入計算，本需218票方能當選眾議院議長的門檻降為216票，讓麥卡錫在今天的第15輪投票成功當選議長。
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