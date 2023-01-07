新冠肺炎疫情微幅下降，國內今新增2萬4132例本土個案，較上周六少1542例，下降6％，另增290例境外移入。確診個案中，新增61例死亡，包括1名因心臟衰竭在家昏迷，急救無效過世的30多歲男子。目前國內共累計903萬1781例確診、1萬5506例死亡。

今日新增的本土個案介於未滿5歲至90歲多以上，以新北市單日新增4875例居多，其次依序為台中市3139例、高雄市2718例、台北市2683例、桃園市2596例、台南市1961例等。

六都以外縣市則為彰化縣1082例、新竹縣781例、新竹市656例、苗栗縣533例、屏東縣523例、雲林縣456例、基隆市382例、嘉義縣377例、宜蘭縣338例、南投縣338例、嘉義市225例、花蓮縣160例、台東縣133例、金門縣98例、澎湖縣70例、連江縣8例。

境外移入個案方面，個案年齡介於未滿5歲至90多歲以上，入境日期介於去年12月7日至今年1月6日。

與此同時，國內今夜新增128例中症、58例重症個案，另增61例本土死亡，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中55例具慢性病史、35例未接種3劑以上疫苗。確診日介於去年9月12日至今(2023)年1月4日，死亡日期介於去年9月12日至今年1月4日。

死亡個案中，新增1例特殊個案，為30多歲男子，幼年有心臟手術病史，曾接種3劑新冠疫苗，12月25日因喉嚨痛、咳嗽有痰、流鼻水等症狀快篩陽性，12月26日經診所通報確診採居家照護至12月30日。1月1日在家中昏迷，緊急送醫，到院已無生命徵象，經急救無效過世，經司法相驗死因為新冠肺炎併心肺衰竭。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,031,781例確診，分別為42,312例境外移入、8,989,415例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,506例COVID-19死亡病例，其中15,487例本土；另19例為境外移入。