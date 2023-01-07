【愛傳媒藺奕專欄】經常聽年輕女孩信誓旦旦，想結婚是因為「愛情」，噗～

當別的男人還在睡覺，他已經給三十個女生發了早安，妳是看上他的勤能補拙？

還是他在床上三分鐘，就值得妳以身相許了？

中國婚姻法4131字，沒有一個字關於愛情。

台灣民法第四篇第二章講婚姻。從九七二條到一零五八條將近六千字，偏偏沒有愛情兩個字。

所有條文裡，出現最多的名詞，叫做「財產」。

財產、財產、財產！財產才是婚姻的主要構成要件，很重要所以說三次。

愛情的誤區之一：自作多情。

你有付錢、有充值嗎？如果沒有，我為什麼要白白花時間想你。

愛情的誤區之二：新鮮感。

新鮮感會讓發情的人，誤以為相見恨晚，男女皆然。

愛情的誤區之三：專一。

你真以為婚姻跟愛情一樣是眼裡容不下一粒沙？

現實裡的婚姻是撒哈拉、徹頭徹尾全是沙。

年輕女孩表達吃醋和佔有欲的伎倆：總是咄咄逼人還說反話。

但男孩只要死鴨子嘴硬說只愛妳、哄哄妳，經過反覆確認妳便瞬間軟化。

談戀愛的時候，你們有足夠的耐心去見到愛情裡更多不同的風，並被這些湧動的氣流，雕刻成更壯麗的山川與河流。

但如果兩個人的金錢觀迴異，就像失眠的人在床上無論怎麼翻覆，只要内心平不下來，身體和床墊就只是一個平行的關係。

經常有女孩私訊，說男人劈腿、出軌了。

我的看法，花心是不對，妳喜歡搞純愛、他喜歡「插入式」愛情故事，這還有得治。

男人主要是不能窮。

窮男最大的問題，就是他們的思維和行為，沒有「風度」這兩個字。

食不裹腹的男人一丁點付出，都要他的命，要折現、要求回報的。

所以我奉勸戀愛中想上岸的女孩們，有什麼樣的能力、就和什麼樣的男人過生活。

並不是所有男人都在早上六點起床給異性發早安，也別拿三餐陽春麵去衡量妳的公主胃。

能不能裝得下，生活是自己的，找個門當戶對的，千萬別為難。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。