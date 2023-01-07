雷諾汽車正考慮在印度製造一款大眾化市場取向的電動車，兩名熟知內情人士獨家告訴路透。雷諾希望藉此推進印度市場。印度汽車市場正以較低的基數迅速成長。

此凸顯出印度汽車市場正在快速轉變，在2022年並出現主要市場之間的最快速成長率。雖然電動車的銷售占比在去年仍為低於1%，但是印度政府已經設下目標，到2030年的占比要達到3成；並且最近透過一些補貼政策，為國際汽車製造商吸引了更多的供應商。

據了解，雷諾正在研究推出Kwid掀背車的電動車版本，該車並將在印度製造。

一名消息人士說，雷諾將評估潛在需求、售價、與當地供應商一起製造電動車的能力；並且推出時間將在2024年稍晚。

雷諾印度拒絕對產品計畫提出評論，但指出，該公司非常關注全球電動化，並表示印度是公司的關鍵市場之一。

標普全球交通的預測顯示，印度預計將超越日本，在乘用車和輕型車市場上成為全球第三大。

印度汽車產業的整體銷售，在2022年估將成長23%，來到440萬輛。與此形成鮮明對比的是，美國市場預計2023年將維持在稍低於2019年的水準；而中國的需求也正在減弱。

在印度，當地的塔塔汽車主導了電動車市場，其它一些外國車商，例如Stellantis、現代汽車和上汽的MG Motor等，正在排隊等待推出電動車。

雷諾已經在中國生產了Kwid電動車型，該車在中國市場上以City K-ZE的名稱銷售。