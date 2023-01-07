台中大里惡火奪三代5命，家屬7日中午忍悲回到火警現場招魂，全程不發一語。（潘虹恩攝）

台中大里惡火奪三代5命，家屬7日中午忍悲回到火警現場招魂，神情哀戚。（潘虹恩攝）

台中市大里區東南路161巷民宅6日發生火警，無情大火奪去一家三代5命，家屬7 日中午回到火警現場招魂，神情哀戚，陳家長子輪流向5位往生家屬擲筊，其中11歲曹長孫由父母親與2位法師連擲6、7次才擲出允筊，令曹童母親當場淚目；而66歲陳姓屋主疑涉放火、殺人等罪嫌7日凌晨遭法院裁定予以羈押。

回顧整場事件，台中市大里區東南路161巷民宅6日凌晨3時發生火警，除66歲陳姓屋主因住1樓順利逃生，其餘包含62歲屋主妻子、38歲陳家長女、32歲陳家次子、11歲曹姓內孫及7個月大曾姓外孫皆不幸喪生，而35歲陳家長子因外出工作逃過死劫。

陳家家屬、親戚7日中午一同返回火警現場進行招魂，11歲曹童母親6日也從屏東趕來台中。現場家屬、親友全程不發一語、神情哀戚，也有家屬默默啜泣流淚，陳家長子輪流向5位往生家屬擲筊，其中11歲曹長孫由父母親與2位法師連擲6、7次才擲出允筊，令曹童母親當場淚目。