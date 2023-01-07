據大陸國家衛健委官網今天（1月7日）發布消息，大陸國家衛健委辦公廳、民政部辦公廳、公安部辦公廳4日印發通知，新型冠狀病毒感染患者的遺體處置工作按照乙類傳染病相關規定執行。

大陸自從去年12月初放寬防疫措施以來，新冠疫情如海嘯式爆發席捲許多城市，導致大量老年人和患有基礎疾病的患者死亡，醫院太平間和殯儀館放滿了遺體，火葬場就算24小時夜以繼日連續火化，都來不及處理大量送來的遺體。

通知稱，根據大陸國務院聯防聯控機制綜合組《關於印發對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案的通知》，經研究，大陸國家衛健委辦公廳、民政部辦公廳、公安部辦公廳《關於印發新型冠狀病毒感染的肺炎患者遺體處置工作指引(試行)的通知》於2023年1月8日廢止。新型冠狀病毒感染患者的遺體處置工作按照乙類傳染病相關規定執行。

傳染病屍體處理在中國大陸的傳染病防治法當中有嚴格規定。針對患霍亂、鼠疫、炭疽等甲類傳染病死亡的患者屍體，由診治單位進行消毒衛生處理後就近立即火化；患其他傳染病死亡的屍體，由診治單位消毒衛生處理後積極就近火化或者按照相關規定深埋處理。