FEniX接受夏和熙專訪逼問。（CBOOK提供）

FEniX出道推出新單曲。（CBOOK提供）

從選秀節目《原子少年》火星進化以FEniX出道，夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX及李承隆5名成員們日前上網路節目《名人說生活》宣傳全新單曲《Fire Fighter》，峻廷被虧妝前妝後反差最大，甚至遭爆料曾去探班還被誤認為工作人員的糗事。

主持人夏和熙在節目中問到，FEniX成員中誰妝前妝後反差最大？大夥全指向陳峻廷，連陳峻廷自己也承認。曹家齊更加碼爆料：「峻廷曾分享一個故事，他之前跟承隆去探班《金星號飛船》，然後大家有認出承隆，但站在旁邊的峻廷卻沒被認出，大家都以為他是工作人員。」陳峻廷則笑回：「他講話太好聽了，那天也一半以上的人，沒有認出李承隆。他應該也算反差很大，但我比他還嚴重。」

夏和熙還問會不會覺得現在男團在各方面都要很全能，壓力比較大？曹家齊認同：「我覺得現在真的比較大。因為以前可能你會一樣東西，譬如說唱歌突出，或是跳舞突出，大家就會覺得這個男團很厲害，但現在這些都是男團的基本，然後要再以這些去做延伸。」夏浦洋設下未來目標：「就是可以把我們原本喜歡做的事情，帶出節目後仍繼續堅持，且將更多的舞台回饋給喜歡我們的粉絲。」

FEniX被譽為「最真實的男團」，舞台上是粉絲心目中的男神團體，舞台下他們就是一群對生活充滿熱愛的大男孩們，有趣的是，5位團員在《原子少年》被併成火星的時候，並不知道彼此就會是一起打拼的戰友，曹家齊直呼：「就是接到電話通知說下禮拜開會，才知道我們要出道。」

對於成團陳峻廷樂見其成：「因為知道自己唱歌不好，需要大家一起幫忙。我是很喜歡唱跳這件事情，但知道如果以個人的實力可能沒有辦法撐起整個舞台，再加上我的個性其實也是蠻喜歡依賴在團體裡的。」陳峻廷說出真心話，「我從來沒有想過這件事情，本來也沒有打算要走唱跳這條路，甚至還要跟一群人生活在一起。本來覺得我應該要單飛，因為很喜歡戲劇這一塊。」