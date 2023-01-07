台中市輔導特定工廠用地變更再核定一案！市府經發局表示，昊陞企業股份有限公司是一家水電和五金工具的專業製造廠，成立於1994年，主要客戶為歐美DIY及手工具市場，於109年7月31日取得特定工廠登記，110年11月5日提出用地計畫，今年7月29日核定，預計將投入約900萬元資金，提高3%營業額。昊陞企業是台中市核定第2家特定工廠用地計畫，且為台中第1案特定工廠自行辦理用地計畫成功案例。

昊陞企業總經理黃武蒞表示，當初創業受限於資金規模只能在農地上生產，然而因為違反土地使用管制規定無法成為合法工廠，是公司發展的一大難題。在政府推動特定工廠制度後，立即配合辦理，後來經濟部110年6月21日頒定「特定工廠申請變更編地為特定目的事業用地審查辦法」後，也積極研讀法條，然而因為涉及項目太多，各種碎片式資料無法彙集整合，無所適從。

昊陞企業黃總經理說，經洽詢台中市特定工廠單一窗口服務人員告知，可參考經發局網站範本及Youtube 教學頻道，並經與公司內同仁與建築師多次開會討論，便開始辦理製作用地計畫內容；送件期間經中市府各機關耐心指導，經發局長張峯源更是親自到廠關心。黃經理指出，取得合法工廠除符合環保要求、安全生產環境、勇於投資先進製程、新增就業職缺、創高營業收入進而扎根台灣永續經營，免於非法工廠的膽怯投資而失去競爭力，也可合法擁有國家政策扶持與優惠，並跟隨經發局的國際經貿拓展，增強國際銷售渠道。

市府經發局說明，依據「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，只要位於非都市計畫區內屬於低污染且取得特定工廠資格的業者，可於121年3月19日前提出申請核定用地計畫將農地變更編定成特定目的事業用地。截至今年7月22日止，台中市核准特定工廠案件達1,791家，其中有52家業者申請核定用地計畫，昊陞企業股份有限公司特定工廠為目前台中市核定第2家用地計畫書，且為台中市第1案特定工廠自行辦理用地計畫成功案例。

經發局強調，符合條件的特定工廠業者提送用地計畫前，可參考經發局特定工廠專屬網頁(https://www.economic.taichung.gov.tw/1816710/post)，查詢用地計畫自我檢核表、申請書件、用地計畫範本等資訊，並可參考特定工廠專區YouTube頻道教學影片(https://youtu.be/nmNTFge36xw)；若有任何疑問，也可諮詢經發局工業科承辦人員適時解決困惑(電話04-22289111分機31256)，減少文件一再修正往返。也呼籲業者務必把握期限申請特定工廠登記，才能辦理用地變更、取得永續經營的身分，安心拚經濟。(台中市政府經濟發展局廣告)