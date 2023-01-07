久旱不雨，後壁小南海風景區埤池近乾涸、長青草。（張毓翎攝）

連日來都有志工前往捕撈，搶救在剩餘積水掙扎的魚隻。（張毓翎攝）

南部久旱不雨，台南地區水情轉減壓供水亮黃燈，後壁區知名的小南海風景區，其水域由將軍埤及上茄苳埤所構成，作為水利系統防洪供灌使用，不過自去年底灌溉結束後，上游無回歸水流入，使埤池水位降低、乾涸，甚至慢慢長出青草，連日來都有志工前往捕撈，搶救在剩餘積水掙扎的魚隻。

小南海風景區位於後壁與白河交界處，由於湖畔有著供奉著南海觀世音菩薩的普陀禪寺，因此該處以「小南海」為名，而四周建置的環湖步道，成為民眾休憩、散步的好去處，但最近因為缺水，埤池嚴重乾涸，露出底部的淤泥，有些地方甚至慢慢開始長草，形成了一大片綠色草地。

農水署嘉南管理處表示，小南海水域的水源只能仰賴上游回歸水，以及老天賜雨挹注，去年發現上茄苳埤的水閘門故障，但當時正值二期供灌期間，所以11月初供灌於告一段落後，為了維修水閘門，放掉一些水，不過當月就修復完成，造成現在埤池乾涸的主因，仍是久未降雨所致。

後壁區長黃炳元說，小南海風景區的水域部分由農水署管轄，後壁區公所負責周遭硬體設施，前幾年台灣遇到百年大旱時，小南海同樣遇到沒水的窘境，讓以湖光水色為特色的小南海，不免有些失色。