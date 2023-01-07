陽明交大布袋戲社創立公司「劍塵影視」，團隊睽違3年再推出全新作品，要讓戲迷看見布袋戲新世代的希望。(劍塵影視提供)

國內多所大學均有開辦布袋戲學生社團，其中以陽明交通大學布袋戲社最具標的性。其創社迄今已滿19年，在應屆學生社員還有畢業學長姐的共同努力下，不僅成立公司「劍塵影視」，更將在今年推出全新影集《劍塵道魔錄之玄劫天鋒》，目前規畫在2月登上群眾募資平台，努力為新作品號召更多資源與能量。

陽明交大布袋戲社非常重視傳承，學長姐即便畢業逾10年，不少人仍在社團教學。而團隊在2019年共同完成的首部布袋戲電影《劍塵道魔錄》，當時在全國巡迴上映，深獲戲迷好評，除了推出DVD市售，更在知名影音平台線上播映。由於整體運作已超越學生社團規模，社團也成立正式公司「劍塵影視」，以利管理與推動布袋戲文化。

而在全新影集《劍塵道魔錄之玄劫天鋒》方面，為了帶給觀眾更新穎的觀影體驗，「劍塵影視」砸重金採購更高規格的硬體設備來搭景，且光是在場景升級作業，以及後續拍攝工程的技術提升部分，就耗費3年的時間。

「劍塵影視」負責人蕭景表示，團隊之所以睽違3年才推出新作，「工欲善其事，必先利其器，就是要將上次學到的經驗100％轉換成新作的能量，這是必要的過程，要讓觀眾有感！」

蕭景指出，他本身與團隊對布袋戲幕後技術有著很大的企圖心，因此在全新影集《劍塵道魔錄之玄劫天鋒》當中，不僅加長劇作總時長，挑戰過去的3倍製作量，向日本動漫規格看齊，更為《劍塵道魔錄》故事主人公「莫塵飛」、「習千泓」量身打造完整一季12集的內容，甚至也添加許多新角色，讓故事軸線更完整。

蕭景強調，《劍塵道魔錄之玄劫天鋒》雖是《劍塵道魔錄》的續篇，「能拍胸脯保證，沒有看過前作也絕對不影響看新劇」。而為加強宣傳與推廣，今年也將會在官方Youtube頻道免費播映，回應廣大布袋戲迷的期待。