寒冷深夜失智男返家迷途派出所前站立許久，員警熱茶暖身並護送返家。(警方提供)

台中市沙鹿區1名50歲的陳姓失智男子，日前晚間獨自外出找朋友聊天，返家途中走錯方向，找不到回家的路，直至翌日深夜3時許，走到台中市清水警分局光華所前站立，想進入派出所請求警方協助；因體力不支無法走上台階，且站立不穩，適逢員警張家豪、陳楷淇發現，趕緊上前攙扶進入派出所休息。

經警方詢問陳男，發現陳男答非所問，研判疑似失智現象，因當晚天氣寒冷，陳男直喊「好冷」，員警先行倒熱茶給予陳男暖暖身，因陳男身上未帶任何證件，對於年籍也無法說清楚。

警方以警政資訊系統比對過濾，終於查出陳男真實資料，住家離派出所約2公里路，警方電話通知陳男母親，因陳母表示家中僅她一人，員警張家豪、陳楷淇將陳男護送返家休息時，陳男向員警說「對！就是這間，是我家」。

陳男母親表示，陳男患有疾病且輕微失智現象，時常忘記回家的路，感謝警方護送陳男返家。

清水警分局光華所長陳俊佑表示，為防家中失智者或長者走失，可在身上配戴名牌，或在衣物上繡上聯絡方式等重要資訊，以防走失，旁人或警方亦可協助其返家。