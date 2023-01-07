嘉義縣65至70歲民眾免費接種肺炎鏈球菌疫苗。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

中央補助71歲以上長者免費接種肺炎鏈球菌疫苗，嘉義縣自購1萬7600劑23價肺炎鏈球菌疫苗，加碼補助65歲至70歲民眾免費接種，今天全縣18鄉鎮市衛生所同步施打，縣長翁章梁鼓勵符合資格者同時接種「肺鏈＋新冠」，有雙重保護。

縣府衛生局表示，這是嘉義縣首次補助65至70歲縣民免費接種肺炎鏈球菌疫苗，全縣65至70歲者約有5萬人，此次採購1萬7000劑疫苗，自今年1月3日開始為設籍嘉義縣、未曾接種過的民眾接種，截至5日已有1602人接種。

縣府衛生局表示，肺炎鏈球菌疫苗一輩子僅補助1劑，71歲以上民眾由中央補助免費接種，符合資格者須攜帶健保卡、身分證，到全縣18鄉鎮市衛生所及13家合約院所接種。

今天全縣18鄉鎮市同步接種，翁章梁偕六腳鄉長黃鉦凱、縣府衛生局長趙紋華到六腳鄉衛生所視察接種情形。

翁章梁表示，肺炎鏈球菌是造成社區型肺炎感染最主要的病原菌，老年人是高風險族群，為擴大守護長者健康，今年起縣府編列預算採購1萬7600劑疫苗，補助65至70歲未曾接種的民眾，希望有資格者來接種，提高自我防護力。

趙紋華說，肺炎鏈球菌疫苗與新冠肺炎疫苗可以同時、在不同部位接種，或間隔任何時間再接種，而預防感染肺炎鏈球菌，除接種疫苗外，也要注重個人衛生習慣，戴口罩、保持手部清潔。