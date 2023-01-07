一名女網友稱她的婆婆有嚴重控制欲，堅持要她的丈夫在國外念醫學院，回台灣開業，理由是他們家是望族，丈夫後來受不了躲在美國，與該女網友在當地結婚生子，而在美國辦婚禮當天，婆婆突現身罵她「你這個X女人，怎麼搶我兒子」隨即扭打起來，最後女網友的丈夫與母親直接決裂，至今已8年未聯繫彼此。

YouTube頻道「綜口味娛樂」日前分享網友故事，一名女網友2011年時與交往一年半的丈夫結婚，她的婆婆有嚴重控制慾，當初就要求在國外念書的兒子念醫學系，理由是他們家是望族，丈夫後來接受念醫學院，回台後卻因一些原因無法執業，母親竟要求他再到美國念書，最後丈夫決定與女網友在美國結婚，辦婚禮當天，婆婆竟現身罵她「你這個X女人，怎麼搶我兒子」。

在美國辦婚禮當天，婆婆現身就罵她「你這個X女人，怎麼搶我兒子」隨即扭打起來，最後兒子與婆婆決裂，至今已整整8年未聯繫彼此。（示意圖/shutterstock）

該女網友說婚禮當天她與婆婆兩人扭打起來，娘家人也一起打人，兩家人不歡而散，後來她與丈夫在美國生孩子、工作賺錢，丈夫則整整8年未再與母親聯絡，她不知道該不該幫忙丈夫與婆婆破冰，但也擔心她與婆婆會再度起爭執；藝人賴晏駒在影片中分享看法，他認為電話聯絡表達關心就好，不能同住。

賴晏駒（小賴）說，時間過了這麼久，一般長輩的恨意應該已經隨時間消磨掉，思念程度應該已經大於恨，而且看到孫子應該就沒事了，一般家中長輩看到孫子是另一種心態，大部分是疼愛關心。