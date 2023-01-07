剛步入2023年便迎來了3C業話題月，不僅有經濟部住宅家電汰舊換新節能補助政策走在前頭，一年一度的美國消費性電子展更於今年第一周正式登場，以及即將到來農曆年前的汰換需求和還稅於民的年後普發現金之利多，而還在為上了年紀的家電不定時拉警報而煩惱，或是有觀望已久卻遲遲下不了手的3C愛品，3C通路商燦坤(2430)、全國電(6281)都能輕鬆滿足大家，並為新年仍高通膨窘境下，添營運新動能。

2023汰舊換新補助正式打響，燦坤「獨家加碼送5000K幣」，最高折扣上看萬元；全國電節能家電補助最高5000元，買四大家電揪省加購最高省9000元。

燦坤歲末最強優惠檔「不離開，永遠在會員特典」開跑後口碑不斷，活動最後2天倒數中，百萬K幣大放送、超夯滿額豪禮限量送、住宅家電汰舊換新補助獨家加碼方案通通只到1月8日(周日)。燦坤生活家電事業部採購長李榮森表示，因應「住宅家電汰舊換新節能補助」政策實施，燦坤提前布局，自今年初開始一級能效家電的買氣可見有明顯提高，銷量有望持續升溫，各大國際家電品牌當中尤其以Panasonic、LG、HITACHI、Sampo聲寶的詢問度最為熱烈。汰舊換新補助疊疊加最高可抵萬元，首推Panasonic 650公升六門日製變頻玻璃冰箱、LG一對一雙迴轉變頻單冷空調，燦坤K幣回饋加上政府補助最高折萬元，加碼再送原廠超值好禮。

響應政府「家電汰舊換新節能補助政策」，燦坤率先發起四大家電汰舊換新獨家加碼補助，除了有針對一級節能冰箱/空調所提供的政府補助及貨物稅減免共計最高5000元補助金外，燦坤再擴大家電汰舊換新品類至洗衣機及電視，凡於活動期間至燦坤任一門市購買指定家電皆可額外獲得5000燦坤K幣，年前汰舊換新來燦坤最高補助上看萬元，還可再享原廠舊換新加碼贈禮。

全國電讓消費者兔年旺旺來、汰舊換新讓家變水水，自1月7日(六)至1月15日(日)破盤9天，大家電65折起、電腦/筆電68折起送幸運福箱再抽iPhone14、全館家電9折、滿額享1元精品家電大方送。綁定官方LINE會員買大家電滿2.5萬元最高更送2750點LINE POINTS、玩LINE遊戲天天再抽最高2000元折價券。

節能家電補助方面，全國電補助最高5000元，買四大家電揪省加購最高省9000元。以空調原廠不僅回饋最高8000元，還享有全國電子專業的總統級空調精緻安裝及8年免費延長保固。還可以申請政府貨物稅減徵，最高退2000元，「汰舊換新專案」空調舊機新節能空調、冰箱能源效率1級每台可補助3000元，整體政府補助最高合併可以補助5000元。周末買指定冷氣，搭配獨家環保綠點活動，最高還可以享2000元回饋。加碼再加碼，除舊布新添購四大家電再加購指定商品最高省9000元，年前買家電讓消費者過好節。