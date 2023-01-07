苗栗縣泰安鄉新科鄉長陳吉基本月 4日在國道1號三義交流道涉嫌酒駕肇事。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉新科鄉長陳吉基本月 4日在國道1號三義交流道涉嫌酒駕肇事，由國道警察泰安分隊帶回分隊偵詢過夜。（謝明俊攝）

新科苗栗縣泰安鄉長陳吉基，涉嫌於4日晚間酒後駕車行駛國道1號南下150公里處三義交流道附近，追撞另2部車輛，國道警察第3大隊泰安分隊及苗栗縣消防局119勤務中心派出人車到場處理、救護，將3名傷者送醫，陳吉基本人並無受傷，經國道警方將陳帶回偵詢酒測值超過0.55，5日依法移送苗栗地檢署，檢方依陳是初犯，職權緩起訴，無保請回，陳吉基透過鄉公所祕書對自己行為深表抱歉，保證今後不會再犯。

陳吉基是泰安鄉泰雅族人，8年前開始曾兩度參選泰安鄉長，均敗於前鄉長劉美蘭手下，去年9合1地方公職選舉，陳吉基第3度參選，因苗栗縣長選戰藍軍出現分裂，陳吉基陰錯陽差地成為唯一泰安鄉長候選人，在同額競選的情形下，陳吉基終於如願以償地當選泰安鄉長。

4日晚間9點多，陳吉基涉嫌酒後駕車行駛國道1號南下車道，在三義交流道附近，追撞兩部汽車，陳吉基本人並無大礙，但現場並造成3人受到輕傷，苗栗縣消防局勤務中心據報派出分隊救護車趕往現場，將3名傷者送醫，國道第3大隊泰安分隊員警據報趕往現場處理，經對陳吉基酒測發現超過0．55，隨將陳吉基逮捕帶回分隊部偵詢，據悉，陳吉基因知自己身分特殊，行為舉止非常低調，在分隊製作完筆錄後，就在泰安分隊過夜，至5日才由警方依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，檢方開完庭後以陳吉基是初犯，當庭無保請回，依職權緩起訴處分。

7日，陳吉基透過鄉公所祕書回應此事，陳吉基因去年12月25日才宣誓就職，至今仍未遴選確定鄉長座車司機人選，出入都是自己開車。4日晚間，陳吉基是在苗栗市參加餐會，席間曾喝了一些酒，結束後，陳吉基自認為還可以開車，就自行開車準備回台中住所，不料，在行經三義路段時肇事。陳吉基並透過祕書對自己行為，對社會造成不良示範表達歉意。鄉公所並將加快司機遴選作業，以避免未來再發生類似事件。