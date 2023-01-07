南投縣各衛生所，接種疫苗時間表。（南投縣衛生局提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎確診人數，最近有攀升趨勢，預估疫情高峰可能落在1月底、2月初；南投縣衛生局長陳南松提醒民眾盡速施打疫苗，出外採買年貨、前往機場、尾牙聚餐都要注意防疫，農曆春節旅外國人、留學生與台商都會回台，防疫不可鬆懈。

陳南松表示，接種COVID-19次世代疫苗可提升免疫力，並有效降低確診重症，此外，疫苗接種後約需2周才能產生抗體，面對這波疫情，建議65歲以上長者、免疫力低下或慢性病患者、只接種過兩劑基礎劑的兒童、農曆春節有安排出遊或是家中有國外返台的親友，應盡接種莫德納次世代雙價疫苗（BA.4／5）。

目前，莫德納次世代雙價疫苗僅限追加劑使用，開放6歲以上、已接種兩劑基礎劑，且與前劑間隔3個月民眾接種。COVID-19病毒變異速度快，民眾勿認為確診康復後就有「無敵星星」保護，在確診日起3個月後，仍需再接種疫苗，才有持續保護力。

如果民眾出現出現上呼吸道症狀時（咳嗽、鼻塞、流鼻水、喉嚨痛等），勿當成一般感冒而忽略確診的可能性，建議有症狀時使用家用快篩試劑先檢測，如果呈現陽性，請電洽視訊診療院所。相關資訊可至南投縣嚴重特殊傳染性肺炎專區網站查詢，亦可撥打衛生局諮詢專線（049）2220904或洽詢各鄉鎮市衛生所。