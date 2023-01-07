新北市農業局近年積極推動公園改造，希望以「城市覓徑」主題，讓民眾能在城市運動，其中占地6公頃的中和錦和運動公園緊鄰海拔約52.9公尺的中坑山，更有北台灣首座大型滾輪溜滑梯，全長約28公尺，讓民眾不僅能在城市中登山健行，也能暢玩各項設施。

景觀處指出，中和錦和運動公園是轄內第1座全齡公園，園內有全長28公尺的大型滾輪溜滑梯，也有多項專為長者打造的體健設施，另有環繞整個兒童遊戲區的戲水池及噴泉，還有巨型攀爬架、磨石溜滑梯、沙坑、騎乘鞦韆、旋轉盤及彈跳床等設施，適合民眾攜家遊玩。

新北市農業局近年積極推動公園改造，希望以「城市覓徑」主題，讓民眾能在城市運動，其中占地6公頃的中和錦和運動公園緊鄰海拔約52.9公尺的中坑山，更有北台灣首座大型滾輪溜滑梯，全長約28公尺。（新北市景觀處提供）

為了營造城市覓徑，市府將連結山區較矮的東北峰、位在南邊的主峰及坡度較緩的東北翼山稜，配合地形，改善樹林間登山步道系統，讓民眾體驗不同挑戰性的登山行程，享受森林浴、吸收芬多精，遠離都市壓力和喧囂。

景觀處表示，錦和運動公園位在中和區錦和路350號，緊鄰中和國民運動中心，並附設停車場，民眾可開車前往或搭乘捷運新蘆線至景安站，轉乘橘5公車至中和國民運動中心，過馬路步行2分鐘即可抵達。

農業局長李玟表示，希望透過步道及輔助設施呈現山中小徑分為，讓公園成為距離城市最近的後山，新北市現有5處城市覓徑，除了中和錦和運動公園，還有中和自強公園、新店安康森林公園、五股水碓觀景公園及深坑萬福公園，每處都有不同特色。