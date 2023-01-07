廈金航線復航首日，大陸國台辦副主任龍明彪在廈門五通碼頭向返鄉過年的台灣民眾表達新春祝福。（圖／廈門台商協會）

據大陸央視新聞報導，隨著農曆春節臨近，為滿足金門、馬祖地區民眾返鄉過年需求，1月7日起至2月6日，暫停了近3年的金馬「小三通」客運航線部分恢復通航。廈金航線復航首日，共有37名金門民眾從廈門搭船返回金門。大陸國台辦副主任龍明彪在廈門五通碼頭向返鄉過年的台灣民眾表達了新春祝福，並與前來迎接金門鄉親的金門縣長陳福海一行見面交流。

今天上午10時30分許，由金門出發載有28名旅客的台灣「金瑞龍」號客輪停靠廈門五通客運碼頭，中午12時30分許，「金瑞龍」輪搭載65名旅客安全返抵金門，順利完成復航首個往返航班。

據了解，今天上午從廈門至金門的旅客訂座80多人，實際上船37人。另外算上赴廈門參加復航典禮的金門縣長陳福海、金門縣國民黨籍立委陳玉珍及媒體記者28人，小三通客輪「金瑞龍」號共載回65名旅客返抵金門。

小三通廈門至金門客運航線今天（7日）起率先恢復通航。該航線由兩岸客運船舶輪流執航，每天執行一個往返班次，上午10時由金門或廈門五通客運碼頭起航，抵達對岸後再於中午12時返回，每艘客輪的載客量約為300人。戶籍設在金門地區的台灣民眾及其配偶、子女等可提前登記預約乘船。

福州至馬祖的客運航線也將於明天（8日）起恢復通航，初期每周執行2個往返班次。

據大陸央視報導，為迎接此次「小三通」客運航線復航，福建的邊檢、海關、海事等相關部門均已提前做足準備，對相關設施、客運船舶等進行了全面的安全檢查，並評估航線安全情況、清理航道，同時還優化通關查驗措施、提前開展應急演練等，為往來旅客提供便利和出行安全保障。

此外，據《福建日報》報導，福建省委副書記羅東川4日率省直有關部門負責人赴福州馬尾區琅岐口岸，調研「小三通」復航準備工作情況。羅東川巡視了琅岐口岸售票大廳、候船廳、聯檢大廳和客運碼頭，詳細瞭解「馬尾—馬祖」航線復航準備工作和智能化訊息系統運行情況，看望海關、邊檢和檢驗檢疫等工作人員，叮囑大家要嚴謹、細緻、周到做好「小三通」復航各項服務保障工作，協助旅客安全便利出行。