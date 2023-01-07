桃園警分局今天在桃園區永安路「農會埔子分部」舉行防搶演練，由歹徒持槍搶劫，不過員警順利將其逮捕。警方表示，希望藉由演練提醒從業人員及民眾隨時提高警覺，提昇自我防衛能力，減少歹徒犯案機會。

警方演練中，有歹徒1名步行前往桃園市桃園區四處尋找搶劫目標，在農會埔子分部發現農會內無警衛人員駐守，認有機可乘，歹徒隨即戴著口罩，持槍由大門衝入，欲做開槍姿勢，並喝令該農會內人員：「不要動、搶劫。」控制現場後，隨即進入櫃檯內，並脅迫行員打開抽屜搜刮財物，行員因迫於無奈，僅能依其指示配合歹徒要求，此時其他行員見歹徒稍微不注意時，趁隙按下保全系統警報，桃園分局勤指中心接獲農會埔子分部警報通知，立即通報線上警網馳赴現場，而歹徒聽到警鈴大作之際，慌亂邊逃竄邊持槍威嚇眾人「不要亂動。」欲衝出門口逃離現場時，警方適時到達現場，歹徒見警拔腿狂逃，而線上警網一邊通報歹徒逃逸方向，一邊圍捕逃逸歹徒，於離農會埔子分部約10公尺距離時，即順利將歹徒圍捕到案。

桃園分局長黃富村表示，有鑒於金融機構、銀樓、當鋪、加油站、投注站、超商、大賣場等錢財匯集處所，容易成為歹徒覬覦目標，希望藉由此次防搶演練提醒相關從業人員及民眾隨時提高警覺，提昇自我防衛能力，減少歹徒犯案機會，本分局將持續辦理「防搶實務演練」，以達到即時追捕罪犯及嚇阻犯罪之目的，再次呼籲民眾若有大筆現金提存，或者相關業者需大量移轉現鈔時，可隨時向警方申請護鈔，確保自身及他人生命、財產之安全。