連江縣長王忠銘在議會中說明港務處權責。（連江縣政府提供）

民進黨連江縣黨部主委李問及立委洪申翰日前指控連江縣政府涉嫌包庇走私，縱放來自澳洲的活龍蝦從馬祖出港。連江縣政府今（7）日鄭重發表聲明，對在未查清真相之前，公然污衊縣府，深感遺憾；縣府絕不包庇走私，一貫秉持依法行政立場，如查到不法，即移送法辦、依法嚴懲。

連江縣政府說明，縣府港務處依據商港法，職司馬祖國內商港進出港管制、船席安排及港埠設施管理。小貨船於本縣港口進出，為非固定航線，無涉申請航線許可問題。有關海上及岸際查緝部分，如交通部航港局函文所示由海巡署相關所屬海岸巡辦理，本府港務處亦函請海岸巡加強查緝。

案件已由海巡署移送地檢署偵辦中，在司法調查未完成前，基於偵查不公開原則，連江縣府表示不再回應。

連江縣政府表示，敬告民進黨連江縣黨部應了解港埠相關單位權責歸屬，靜待司法審判，在未有事實證據情況下，切勿汙衊縣府聲譽，打擊同仁士氣，經由媒體渲染，破壞馬祖整體形象。