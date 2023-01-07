金馬地區民眾春節交通專案今日上路，上午在金門縣長陳福海、立委陳玉珍等人率團出發，接回37名本國籍民眾。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這37人將接受唾液PCR採檢。根據指揮中心統計，1月1日至5日間，大陸入境者共5283人，陽性率平均為21％。對於接下來本土疫情的走向，莊則表示要在觀察2、3天，才能得知疫情是否會持續上升。

指揮中心元旦起針對4點大陸直航入境者實施落地唾液採檢，1月7日小三通復航後，大陸入境金馬地區者，也將實施唾液採檢。莊人祥表示，今日已有船舶從金門出發，由縣長、民代等人接回37位民眾，接下來將接受PCR採檢。

根據指揮中心統計，1月5日大陸共1284人入境，其中286人陽性、998人陰性，陽性率為22.3％。1月1日以來，大陸入境者共5283人，其中1111人陽性，平均陽性率為21％。莊人祥表示，這意味著大陸當地目前有一波疫情，當中仍有許多人處於時陰時陽的情況。

針對今日本土疫情較上周六略降6％，莊人祥表示，整體而言，本周的依親趨勢仍然往上，共上升了10.5％，終究還是有上升，只是接下來會下降或上升，還有待觀察。指揮中心對1月底、2月初邁入疫情高峰的預估仍不變，不過接下來的走向會如何，還需要觀察2、3天才會更明朗。