日前一名準新娘發文抱怨，即將與交往3年的男友結婚，卻談不攏該怎麼辦婚宴，女方希望可以在知名飯店辦婚禮，但男方卻希望辦流水席，討論過程掀起姑嫂大戰，戰火延燒了6集，準新娘今自比為劉詩詩，稱男友曾說要像四爺疼若曦那樣愛她，但人家去峇里島辦了浪漫婚禮，未婚夫家卻想辦超low的流水席，讓她崩潰吐槽說「南部是不是還有很多窮人？」引起網友討論，不少人敲碗第7集準新郎可以出來說話。

準新娘今在臉書社團《匿名2公社》上表示，未婚夫求婚的時候講得很好聽，說以後的日子會像電視劇《步步驚心》裡面的四爺對待若曦般的疼我、愛我，結果呢？現實生活中「四爺」吳奇隆為「若曦」劉詩詩在峇里島辦了一場浪漫的婚禮，而她的未婚夫一家卻想要在路邊辦一場low到不行的流水席。

準新娘指出，她真搞不懂男方家的人在想什麼，現在是她們年輕人要結婚，公公怎麼還有這種舊時代的觀念，說要讓里民和親友吃飽、吃到滿意，讓她忍不住吐槽「南部是不是還有很多窮人？這裡是台灣欸，還會怕吃不飽？」那麼怕吃不飽的話，要不乾脆把那些人都帶到火鍋店吃個夠，還省得鄉下人在餐廳打包剩菜讓人看笑話。

準新娘強調，她無意戰南北，也沒看不起高雄人的意思，但是夫家的人擺明就是要給她難看，她還沒嫁過去之前就已經這樣處處針對她，她也是別人家的女兒，遠從台北要嫁過去，難道就該受這個屈辱嗎？

貼文再度引起網友討論，「直接辦兩場不就好了? 我有同事就是這樣」、「我比較期待第7集，新郎說他清醒了、不結婚了」、「年輕人要結婚，和公公無關，那就請自己出錢，要什麼有什麼」、「這種問題很簡單，女方出錢辦一場，男方出錢辦一場，大家都滿意。什麼你說沒錢？那你在吵什麼？」