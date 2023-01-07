花蓮縣富里鄉1處宮廟遭竊，恭奉20多尊神像全都被「請」走，富里分駐所以車追人，逮到轄區60歲詹姓男子到案，並在住處查獲遭竊22尊神像。詹男供稱「每次都有筊杯」，神明同意，才會把神像帶回家供奉，讓廟方超傻眼！還好年前破案，讓神尊能回到宮廟團圓。

富里鄉這間宮廟已有60多年之久，廟祝郭義承表示，12月22日收到廟主委通知，才得知神尊不見，看監視畫面，疑似19日起陸續被竊，經清點發現有20幾尊神像被抱走了，有土地公、上帝爺公、二郎神君等眾神，這些神尊都是信徒請過來供奉，信徒議論，擔心神尊在外流浪。

有人將神尊失蹤訊息貼上當地臉書訊息，警方也接獲報案，富里分駐所長黃正宏說，監視器拍下可疑機車，以車追人，逮到60歲詹姓男子涉案，警方到他家追查，發現神像桌上擺有22尊遭竊神像。

嫌犯詹男辯稱，每次都有筊杯，都是神明同意，才會把神像帶回家供奉，用機車來回「請」了幾次，載回家供奉。

廟祝郭義承說明恭奉神明被竊經過。（民眾提供）

不過這種說法卻讓廟方很氣憤說，難不成看到別人家門沒關，反正想說家門沒關，就可去拿別人家的東西，因為是你家神明同意了，可以這樣嗎？

警方虔誠將神像先請回派出所，通知廟方人員將神尊請回。全案偵訊後依竊盜罪，移請花蓮地方檢察署偵辦。警方在年前破案，讓這些神尊可以回到宮廟過年團圓。