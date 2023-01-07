明天1月8日台北市中山、北松山選區補選投票，雖然此次補選在副總統賴清德當選黨主席前，不過賴清德除了日前出席民進黨候選人吳怡農廟口開講，今天也在臉書幫吳怡農拉票，分享三個吳令他感動的地方。

賴清德日前在廟口味吳怡農開講時，正值台南正副議長賄選案，甫當選的議長邱莉莉等人捲入，賴清德當場說重話，「對黑金深惡痛絕，檢調單位應要嚴加查辦，有證據該關就關」，讓這場廟口開講成為焦點。

賴清德雖然尚未當選黨主席，但是對於未來職務，也肩負輔選重任，對於明天投票，賴清德不忘再推薦吳怡農；他說吳令他感動的地方有三個，第一是承擔，創立「壯闊台灣」，為了讓國人在緊急事故中保護自己，也能幫助別人，透過「後盾計畫」的教育課程，讓參與課程的民眾學會如何在急難中自救與救人，更因此入選了時代雜誌「次世代百大人物」的殊榮。

他說，基於為國舉才的理念，民進黨徵召吳怡農投入這次補選，吳怡農為了熱愛的國家，願意承擔這個艱鉅的責任，希望透過國會實現更多在社會無法完成的工作。這是民進黨現在最需要的能量，也讓他深受感動。

至於第二是行動，他說，吳怡農在這次選舉，在街頭以宣講的方式，與民眾近距離，面對面講述對國家的期許與願景。走入人群，面對民眾，彷彿看見民進黨創黨初期，許多前輩在街頭為民主理念打拚宣傳的身影。

他說，尤其他近期在各縣市舉辦黨員見面會，知道與民眾直接面對面接觸，聆聽基層對民進黨的期許及建言，是民進黨現階段很重要的課題。

會後令他感動的是，賴清德說，是理念。面對選舉中對手的扭曲攻擊，一再表達絕不打負面選戰，即使面臨一場艱難的選舉，也對自己的政治理念有堅持，並對支持者說「不要生氣，要投票」。在這個民進黨正要重振旗鼓的時刻，「我也要對台北市中山、北松山選區的朋友說，『不要氣餒，明天我們一起去投票』」。

賴清德說台灣是美麗的寶島，但因為地理位置的關係，時常遭受地震、颱風等天災的襲擊，同時台灣面臨威權主義的擴張，外部的威脅從不曾減低過。因此，台灣需要建立一套完善的國土安全、防災、救難的制度規劃，國會也需要有專業的立委，監督部會，並提供專業建議。