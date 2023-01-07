高雄產的番石榴、蜜棗遠近馳名，台北希望廣場於7至明日舉辦「高雄市番石榴、蜜棗暨農特產品展售活動」，民眾不用南下就可以購買高雄的芭樂與蜜棗等農產品。

農業局說，蜜棗產期為12月至翌年3月，屬於季節限定農產品，高雄是全台最大的蜜棗產地，產量佔全台4成以上，燕巢、大社、田寮、岡山及阿蓮區等都是重點產區。

高雄蜜棗皮薄青翠富有光澤，果肉雪白細緻且鮮脆多汁，味道酸甜適中，外型圓滿有如青蘋果般討喜，在全國蜜棗品質評鑑屢屢拔得頭籌，不僅深受國內消費者喜愛，也廣受海外消費者歡迎。

除了蜜棗，來自高雄的番石榴、香蕉、木瓜、澄蜜香小番茄、蓮霧、黃金果、白玉蘿蔔、野蓮等，田寮區產銷履歷豬肉產品及蜂蜜、美濃區147米、紅黑豆、蘿蔔乾、大寮區產銷履歷紅豆、六龜區梅子系列產品、湖內區及永安區漁產品等也一同北征，提供從南部產地直送的新鮮好味道。

農業局指出，高市府每年積極協助農民開拓內銷市場，並持續經營「高雄首選」品牌，以國內展售會、共同運銷、電商網購等多元行銷方式，拓展銷售通路，穩定產銷平衡。這次推出「幸福棗上門禮盒」，送禮自用兩相宜，目前已於「高雄首選電商平台」上架，方便民眾上網預購，5台斤裝頂級每盒988元、特級788元新台幣。